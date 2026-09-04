स्वाइन फ्लू ने बढ़ाई टेंशन, दुर्ग में एक दिन में मिले 5 नए मरीज, एक्टिव केस 10

Swine Flu Cases: दुर्ग जिले में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को एक ही दिन में पांच नए मरीज मिले हैं। इसके साथ जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 10 हो गई है। अब तक जिले में 22 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। नए मामलों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की निगरानी और उनके संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है।