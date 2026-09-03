Chhattisgarh Police Allowance: 70 हजार जवानों को मिलना है 5 हजार का भत्ता, फिर क्यों अटका फैसला? जानिए

समिति ने पौष्टिक आहार, वर्दी धुलाई, रायफल और अन्य निर्धारित भत्तों में बदलाव का अध्ययन किया। अनुशंसा के अनुसार वाहन भत्ते को 1,500 रुपए और वर्दी भत्ते को 4,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। वहीं पौष्टिक आहार भत्ता 1,000 रुपए और रायफल भत्ता 1,000 रुपए करने की अनुशंसा की गई है। राशन भत्ता और एसटीएफ राशन भत्ता यथावत रखने का प्रस्ताव है। समिति ने प्रचलित आठ में से क्रमांक 4 और 7 को छोडक़र शेष भत्तों को समाप्त कर उनकी जगह 5,000 रुपए प्रतिमाह का विशेष पुलिस रिस्पॉन्स अलाउंस देने की अनुशंसा की है।