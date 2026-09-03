Monsoon 2026: मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, 8 सितंबर तक बारिश-वज्रपात का अलर्ट, दुर्ग में 6.2 मिमी बारिश दर्ज

Chhattisgarh Weather Update: मानसून की सक्रियता के बीच दुर्ग में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बुधवार को दिनभर रुक-रुककर हल्की बारिश और बूंदाबांदी होती रही। बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट रही और मौसम सुहाना बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के अनुसार पिछले 24 घंटे में दुर्ग में 6.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है।