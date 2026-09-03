3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भिलाई

Monsoon 2026: मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, 8 सितंबर तक बारिश-वज्रपात का अलर्ट, दुर्ग में 6.2 मिमी बारिश दर्ज

Rain Alert: दुर्ग समेत छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है।
2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Sep 03, 2026

CG Weather Update

बारिश और वज्रपात का अलर्ट (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Weather Update: मानसून की सक्रियता के बीच दुर्ग में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बुधवार को दिनभर रुक-रुककर हल्की बारिश और बूंदाबांदी होती रही। बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट रही और मौसम सुहाना बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के अनुसार पिछले 24 घंटे में दुर्ग में 6.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है।

सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्ष आद्र्रता 90 प्रतिशत दर्ज की गई। प्रदेश में मानसून की स्थिति सामान्य रही। पिछले 24 घंटे में कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि सुकमा में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में बारिश सामान्य से करीब 2 प्रतिशत कम रही।

छत्तीसगढ़ में 8 सितंबर तक कैसा रहेगा मौसम? जानें

छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज फिलहाल स्थिर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि, प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं कुछ दिनों में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज-चमक और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है।

  • 3 सितंबर: प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा के साथ गरज-चमक और वज्रपात की चेतावनी है।
  • 4 सितंबर: कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। एक-दो जगहों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।
  • 5 सितंबर: प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। एक-दो स्थानों पर वज्रपात की संभावना जताई गई है।
  • 6 सितंबर: कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ वज्रपात की चेतावनी है।
  • 7 सितंबर: प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि, इस दिन मौसम विभाग ने कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है।
  • 8 सितंबर: राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। इस दिन भी किसी विशेष चेतावनी की संभावना नहीं है।
  • 9 सितंबर: प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई है।

गरज-चमक के साथ बौछारों के आसार

स्थानीय पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार को दुर्ग में आसमान सामान्यत: बादल छाया रहेगा। एक-दो बार बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 24 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। बादल और बारिश के कारण गर्मी का असर सीमित रहने की संभावना है।

सरगुजा में सबसे ज्यादा बारिश

पिछले 24 घंटों में सरगुजा संभाग के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पोंडी बचरा में 14 सेमी, कुसमी में 8 सेमी, दौरा कोचली में 6 सेमी और राजपुर, बिलासपुर, सूरजपुर तथा रामचंद्रपुर में 5-5 सेमी बारिश दर्ज की गई। अंबिकापुर में 3 सेमी बारिश हुई। इसके अलावा प्रदेश के कई अन्य स्थानों पर भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।

Weather Updates: अंबिकापुर में 1969 के बाद सबसे अधिक बारिश का बना रिकॉर्ड, 3 माह में ही मानसून का कोटा फुल

ये भी पढ़ें
Record break rain in Ambikapur since 1969

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2026 03:35 pm

Published on:

03 Sept 2026 03:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Monsoon 2026: मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, 8 सितंबर तक बारिश-वज्रपात का अलर्ट, दुर्ग में 6.2 मिमी बारिश दर्ज

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh News: गणेशोत्सव-दुर्गोत्सव से पहले प्रशासन सख्त, रात 10 बजे बाद DJ बंद, बदल गए ये नियम

Chhattisgarh News
भिलाई

Chhattisgarh Police Allowance: 70 हजार जवानों को मिलना है 5 हजार का भत्ता, फिर क्यों अटका फैसला? जानिए

Police Employees
भिलाई

World Coconut Day Special: पूजा से पेट तक पहुंचा नारियल, दुर्ग-भिलाई में हर माह 80-90 लाख नग की खपत

World Coconut Day
Patrika Special News

दुर्ग के ‘गुटखा किंग’ कारोबारी गुरमुख पर 600 करोड़ से अधिक की देनदारी, 13 संपत्तियां अटैच

Bhilai news, GST tax
भिलाई

ED की बड़ी कार्रवाई, पूर्व CM भूपेश बघेल के PA रहे केके चंद्रवंशी के घर टीम ने मारा छापा, चल रही जांच

ed raid news
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.