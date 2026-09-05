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Exclusive: दुर्ग-भिलाई वालों के लिए बड़ी खबर! 50 ई-बसों के रूट तय, एयरपोर्ट-नया रायपुर तक मिलेगी सुविधा

भिलाई-दुर्ग में जल्द 50 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रूट तय कर राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं, जिससे रायपुर, नया रायपुर और माना एयरपोर्ट समेत ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
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भिलाई

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Shradha Jaiswal

Sep 05, 2026

Exclusive

Exclusive: दुर्ग-भिलाई वालों के लिए बड़ी खबर!(photo-patrika)

Exclusive @अब्दुल सलाम: छत्तीसगढ़ के भिलाई-दुर्ग में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत स्वीकृत 50 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए रूट तय कर लिए गए हैं। इन प्रस्तावित मार्गों का राजपत्र में प्रकाशन भी हो चुका है। ई-बसों के संचालन से दुर्ग-भिलाई को रायपुर, नया रायपुर, माना एयरपोर्ट समेत ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों से बेहतर सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।

PM e-Bus Sewa: रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट और नया रायपुर तक कनेक्टिविटी

प्रस्तावित रूट में दुर्ग रेलवे स्टेशन से माना एयरपोर्ट और नया रायपुर तक ई-बसों का संचालन शामिल है। इसके अलावा रायपुर बस स्टैंड, पाटन, उतई, अहिवारा, गुंडरदेही, बेरला, साजा और गंडई जैसे प्रमुख स्थानों को भी बस सेवा से जोड़ा जाएगा।

इस सेवा के शुरू होने के बाद दुर्ग-भिलाई से रेलवे स्टेशन और माना एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की सीधी सुविधा मिल सकेगी। वहीं रायपुर और नया रायपुर की रोजाना यात्रा करने वाले विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अन्य यात्रियों को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।

ग्रामीण क्षेत्रों को भी शहर से जोड़ा जाएगा

ई-बस सेवा का दायरा केवल दुर्ग-भिलाई शहर तक सीमित नहीं रहेगा। प्रस्तावित रूट में ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। इससे इन क्षेत्रों के लोगों के लिए शहर तक पहुंचना आसान होगा और सार्वजनिक परिवहन की सुविधा का विस्तार होगा। पाटन, उतई, बेरला, साजा, गंडई और गुंडरदेही जैसे क्षेत्रों को ई-बस नेटवर्क से जोड़ने से दैनिक आवागमन करने वाले लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।

नेहरू नगर के पास तैयार हुआ ई-बस स्टैंड

ई-बसों के संचालन के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाएं भी तैयार की जा रही हैं। नेहरू नगर के आगे ई-बस स्टैंड तैयार हो चुका है। यहां बसों की चार्जिंग के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से डीजल बसों की तुलना में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही सार्वजनिक परिवहन को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में भी यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं रूट

भिलाई नगर निगम आयुक्त सुरुचि सिंह के अनुसार ई-बसों के रूट तय हो चुके हैं और इनका राजपत्र में प्रकाशन भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रकाशित रूट के अनुसार ही ई-बसों का संचालन किया जाएगा।

इन प्रमुख रूटों पर चलेंगी ई-बसें

प्रस्तावित रूट के अनुसार, दुर्ग बस स्टैंड और दुर्ग रेलवे स्टेशन से अलग-अलग स्थानों के लिए कुल 50 ई-बसें संचालित की जाएंगी। इनमें बेरला और गुंडरदेही के लिए 5-5, सीएम हॉस्पिटल और पावर हाउस के लिए 2-2, साजा और गंडई के लिए 3-3 बसें शामिल हैं। वहीं पाटन, उतई, रायपुर बस स्टैंड, माना एयरपोर्ट और नया रायपुर को भी ई-बस सेवा से जोड़ा जाएगा। सेवा शुरू होने के बाद दुर्ग-भिलाई से रायपुर, नया रायपुर, एयरपोर्ट और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों तक सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है।

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Updated on:

05 Sept 2026 12:55 pm

Published on:

05 Sept 2026 12:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Exclusive: दुर्ग-भिलाई वालों के लिए बड़ी खबर! 50 ई-बसों के रूट तय, एयरपोर्ट-नया रायपुर तक मिलेगी सुविधा

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