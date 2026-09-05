Exclusive: दुर्ग-भिलाई वालों के लिए बड़ी खबर! 50 ई-बसों के रूट तय, एयरपोर्ट-नया रायपुर तक मिलेगी सुविधा

प्रस्तावित रूट के अनुसार, दुर्ग बस स्टैंड और दुर्ग रेलवे स्टेशन से अलग-अलग स्थानों के लिए कुल 50 ई-बसें संचालित की जाएंगी। इनमें बेरला और गुंडरदेही के लिए 5-5, सीएम हॉस्पिटल और पावर हाउस के लिए 2-2, साजा और गंडई के लिए 3-3 बसें शामिल हैं। वहीं पाटन, उतई, रायपुर बस स्टैंड, माना एयरपोर्ट और नया रायपुर को भी ई-बस सेवा से जोड़ा जाएगा। सेवा शुरू होने के बाद दुर्ग-भिलाई से रायपुर, नया रायपुर, एयरपोर्ट और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों तक सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है।