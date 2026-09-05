29 जुलाई को हुआ था BJP प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का सड़क हादसा! अब लौट सकते हैं छत्तीसगढ़

Chhattisgarh BJP President: सड़क हादसे में घायल छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। स्वास्थ्य में सुधार को देखते हुए उनके 12 या 13 सितंबर तक छत्तीसगढ़ लौटने की संभावना जताई जा रही है। किरण सिंह देव ने दिल्ली से मोबाइल के जरिए बस्तर जिला भाजपा की कार्यसमिति की बैठक में हिस्सा लिया और करीब 7 मिनट तक कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने सेवा, समर्पण और संगठन को मजबूत करने पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं।