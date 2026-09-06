CG Weather Update: IMD का पूर्वानुमान, दुर्ग-भिलाई में दो दिन बारिश के आसार, जानें रायपुर में कैसा रहेगा मौसम

प्रदेश के 33 जिलों में से 7 जिलों में सामान्य से 20 प्रतिशत या उससे अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं 4 जिलों में सामान्य से 20 प्रतिशत से ज्यादा कम बारिश हुई है। शेष 22 जिले सामान्य बारिश की श्रेणी में हैं। इससे साफ है कि प्रदेश में कुल मानसूनी बारिश सामान्य के आसपास है, लेकिन अलग-अलग जिलों में बारिश का वितरण काफी असमान बना हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है।