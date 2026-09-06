6 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भिलाई

CG Weather Update: IMD का पूर्वानुमान, दुर्ग-भिलाई में दो दिन बारिश के आसार, जानें रायपुर में कैसा रहेगा मौसम

Monsoon Update: दुर्ग-भिलाई में बारिश की रफ्तार फिलहाल धीमी है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है।
2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Sep 06, 2026

CG Weather Update

मौसम विभाग ने बारिश का दिया संकेत (Photo Source- Patrika File Photo)

Weather Update: भिलाई समेत दुर्ग जिले में बारिश की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है, लेकिन मौसम में नमी बनी हुई है। शनिवार को दुर्ग में 1.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दिन का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में जिले समेत प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के मुताबिक रविवार को दुर्ग-भिलाई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान एक-दो बार बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

दो दिन सक्रिय रहेगा मौसम

उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे लगे दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर हो गया है। हालांकि इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण अभी सक्रिय है। इसके प्रभाव से अगले दो दिनों तक पूर्वी-मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा मानसून द्रोणिका और गुजरात से उत्तर बांग्लादेश तक बनी एक अन्य द्रोणिका भी छत्तीसगढ़ के मौसम को प्रभावित कर रही है। प्रदेश में 1 जून से अब तक मौसमी बारिश सामान्य से करीब 3 प्रतिशत कम दर्ज की गई है।

रायपुर में भी बारिश के आसार

राजधानी रायपुर में रविवार को बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। यहां अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

बलरामपुर में सबसे ज्यादा बारिश

प्रदेश में जिलेवार बारिश के आंकड़ों में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। 1 जून से 4 सितंबर तक बलरामपुर में सबसे ज्यादा 1433.1 मिलीमीटर (56.42 इंच) बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 75 प्रतिशत अधिक है। वहीं बेमेतरा में महज 536.7 मिलीमीटर (21.13 इंच) बारिश हुई है, जो सामान्य से 39 प्रतिशत कम है। दोनों जिलों के बीच बारिश का अंतर करीब 896.4 मिलीमीटर (35.29 इंच) है।

7 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश

प्रदेश के 33 जिलों में से 7 जिलों में सामान्य से 20 प्रतिशत या उससे अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं 4 जिलों में सामान्य से 20 प्रतिशत से ज्यादा कम बारिश हुई है। शेष 22 जिले सामान्य बारिश की श्रेणी में हैं। इससे साफ है कि प्रदेश में कुल मानसूनी बारिश सामान्य के आसपास है, लेकिन अलग-अलग जिलों में बारिश का वितरण काफी असमान बना हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है।

Monsoon 2026: मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, 8 सितंबर तक बारिश-वज्रपात का अलर्ट, दुर्ग में 6.2 मिमी बारिश दर्ज

ये भी पढ़ें
CG Weather Update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Sept 2026 11:15 am

Published on:

06 Sept 2026 11:15 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Weather Update: IMD का पूर्वानुमान, दुर्ग-भिलाई में दो दिन बारिश के आसार, जानें रायपुर में कैसा रहेगा मौसम

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bhilai News: कॉलेजों में सत्र 2026-27 से नई व्यवस्था लागू, 75% हाजिरी नहीं तो घर पहुंचेगा अलर्ट

Academic Session 2026-27
भिलाई

Exclusive: दुर्ग-भिलाई वालों के लिए बड़ी खबर! 50 ई-बसों के रूट तय, एयरपोर्ट-नया रायपुर तक मिलेगी सुविधा

Exclusive
भिलाई

स्वाइन फ्लू ने बढ़ाई टेंशन, दुर्ग में एक दिन में मिले 5 नए मरीज, एक्टिव केस 10

H1N1 Virus
भिलाई

YouTube चैनल से पढ़ाई को बनाया मजेदार, अब इन 12 शिक्षकों को मिलेगा मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव सम्मान, जानें

Chhattisgarh News
भिलाई

Monsoon 2026: मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, 8 सितंबर तक बारिश-वज्रपात का अलर्ट, दुर्ग में 6.2 मिमी बारिश दर्ज

CG Weather Update
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.