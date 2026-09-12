CG Weather Update: IMD का बड़ा अपडेट! दुर्ग में अगले 2 दिन बारिश के आसार, कई मौसम प्रणालियां सक्रिय

Weather Update: दिनभर की उमस और गर्मी के बाद शुक्रवार शाम दुर्ग जिले में मौसम ने अचानक करवट ली। शहर और आसपास के इलाकों में करीब दो घंटे तक झमाझम बारिश हुई। इसके बाद देर रात तक रुक-रुककर बौछारें पड़ती रहीं। तेज बारिश से सड़कें तरबतर हो गईं और निचले इलाकों में पानी भर गया। गरज-चमक के साथ हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस से राहत मिली।