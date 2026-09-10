CG Weather Update: मानसून द्रोणिका सक्रिय… 10, 11 व 12 सितंबर तक बारिश का अलर्ट! दुर्ग-भिलाई में आज से बदलेगा मौसम

पिछले 24 घंटे में पाली में 4, बेलगहना में 3, हरदीबाजार, नरहरपुर में 2-2, सकरी, कोटा, घुमका, जशपुरनगर व छिंदगढ़ में एक-एक सेमी पानी गिरा। प्रदेश में मानसूनी सीजन में 953.3 मिमी पानी गिर चुका है, जो सामान्य से 6 फीसदी कम है। इसे सामान्य ही माना जाता है। रायपुर जिले में 1051.3 मिमी बारिश हुई है, जो 17 फीसदी ज्यादा है। सितंबर में व्यापक बारिश तो नहीं होती, लेकिन कई बार औसतन 200 मिमी से ज्यादा बारिश प्रदेश में हो जाती है।