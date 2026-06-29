Breaking News: सरगुजा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत, बहन झुलसी, आम बीनते समय आई आफत

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में सोमवार की शाम करीब 4.30 बजे आकाशीय बिजली गिरने से 5 वर्षीय मासूम, 9वीं की छात्रा समेत 3 लोगों की मौत (3 died in sky lightning) हो गई। जबकि 5 वषीय मासूम की बड़ी बहन झुलस गई। घटना के दौरान गरज-चमक के साथ तेज हवा चल रही थी। इस दौरान स्कूल मैदान में लगे पेड़ से गिर रहे आम को तीनों बच्चे बीन रहे थे। इसी दौरान वहां अचानक आकाशीय बिजली आ गिरी। इसकी चपेट में तीनों बच्चे समेत पास में ही मवेशी चरा रहा युवक आ गया। घटना में 2 बच्चे व युवक की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गई। इस हृदयविदारक घटना में बच्चों व युवक की मौत से उनके परिजन समेत गांव में मातम पसर गया है।