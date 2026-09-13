भिलाईवासियों को बड़ी राहत, नेहरू नगर से सुपेला तक बनेगा नया वैकल्पिक रास्ता, 7.02 करोड़ से होगा निर्माण

Bhilai Alternative Road: राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ते यातायात दबाव के बीच भिलाई शहरवासियों के लिए राहत की खबर है। नगर निगम ने रेलवे ट्रैक के समानांतर नेहरू नगर से सुपेला अंडरब्रिज तक वैकल्पिक सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। दो चरणों में बन रही इस सड़क पर कुल 7.02 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सड़क तैयार होने के बाद स्थानीय यातायात का एक हिस्सा एनएच से हटकर इस मार्ग पर आ सकेगा। इससे नेहरू नगर, सुपेला और आसपास के क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान होगा।