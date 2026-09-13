Bemetara News: दो मासूम बेटियों के सिर से उठा पिता का साया, मजदूरी और वाहन चलाकर परिवार पालते थे मनीष, घर में पसरा मातम

राम मंदिर क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाले मनीष मजदूरी और वाहन चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद वे सांप पकडऩे के लिए कभी किसी से शुल्क नहीं लेते थे। क्षेत्र में कहीं भी सांप निकलने की सूचना मिलते ही मदद के लिए पहुंच जाते थे। मनीष अपने पीछे पत्नी और दो छोटी बेटियों को छोड़ गए हैं। बड़ी बेटी की उम्र करीब 5-6 वर्ष बताई जा रही है। उनकी मौत से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों ने शासन-प्रशासन और समाजसेवी संस्थाओं से परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है।