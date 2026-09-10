Bemetara News: गणेश चतुर्थी पर प्रशासन का बड़ा फैसला, डीजे बजाने से पहले जान लें ये नियम

Bemetara Ganeshotsav: आगामी गणेश चतुर्थी और अन्य पर्व-त्योहारों को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और आपसी भाईचारे के साथ मनाने के लिए बुधवार को पुराना रेस्ट हाउस में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने गणेशोत्सव के दौरान कानून-व्यवस्था, यातायात, ध्वनि प्रदूषण, सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन कराने पर जोर दिया। साथ ही नागरिकों और गणेशोत्सव समितियों से शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की गई। बैठक कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं और पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के निर्देशन में हुई। इसमें नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा, अपर कलेक्टर प्रकाश भारद्वाज, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव, एसडीओपी बेमेतरा भूषण एक्का समेत प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और शांति समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे।