बेमेतरा कलेक्टर के पास रोते हुए पहुंची महिला, बोली- बेटे की मौत के बाद भी नहीं हुआ जमीन का काम, फिर हुआ ये

Bemetara Collector Land Case: जमीन के त्रुटि सुधार और नामांतरण के लिए बीते 5-6 महीनों से तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे ग्रामीणों को राहत मिलने की बजाय नायब तहसीलदार की ओर से क्षमा-याचना का नोटिस थमा दिया गया। नोटिस में आवेदकों को 7 दिनों के भीतर लिखित में क्षमा-याचना करने के लिए कहा गया है। अपनी समस्या और पीड़ा अधिकारियों के सामने रखने वाले आवेदकों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं।