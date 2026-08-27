सड़क हादसे के बाद दो लोग 1 KM तक भागे, रास्ता नहीं मिला तो नदी में कूदे, देवकर पुलिस की उड़ाई नींद

Chhattisgarh Road accident: बेमेतरा जिले के देवकर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत दो मोटरसाइकिलों की जोरदार भिड़ंत के बाद एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सड़क हादसे के बाद जुटी आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ और संभावित पुलिस कार्रवाई के डर से एक मोटरसाइकिल चालक और उसके साथ सवार 13 वर्षीय नाबालिग ने पास ही खेत के रास्ते जाकर नदी में छलांग लगा दी। घटना की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया, और पुलिस व गोताखोरों की टीम नदी में छलांग लगाने वालों की तलाश में जुटी रही। सौभाग्य से तेज बहाव के बावजूद दोनों सुरक्षित बच निकले, जिससे परिजनों और पुलिस ने राहत की सांस ली।