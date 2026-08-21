Bemetara News: मां को मृत समझ कमरे में लगा दिया ताला, 4 घंटे बाद जिंदा मिली… बच्चों ने देखा था फंदे पर लटका

महिला के जिंदा मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिससे परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने पुलिस की इस अमानवीय लापरवाही के खिलाफ परशुराम चौक पर सड़क पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। परिजनों का स्पष्ट कहना है कि यदि पुलिस ने समय रहते ताला लगाने की जगह महिला को अस्पताल पहुंचाया होता, तो पीड़िता को घंटों असहनीय मानसिक व शारीरिक पीड़ा का सामना न करना पड़ता। ग्रामीणों ने दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करने और मामले की निष्पक्ष जांच कर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की।