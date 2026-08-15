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बेमेतरा

बेमेतरा में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान छात्रा हुई बेहोश, पुलिस जवानों ने पहुंचाया अस्पताल

Student faints: बेमेतरा के बेसिक स्कूल मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रेडक्रॉस कमांडर छात्रा चांदनी ध्रुव अचानक बेहोश हो गईं। पुलिस जवानों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया।
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बेमेतरा

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Love Sonkar

Aug 15, 2026

Student faints in School ground

बेमेतरा में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान छात्रा हुई बेहोश, (Photo Patrika)

Student faints in School ground: बेमेतरा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बेमेतरा के बेसिक स्कूल मैदान में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी की स्थिति बन गई, जब मंच के सामने मौजूद रेडक्रॉस की एक छात्रा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। छात्रा की पहचान चांदनी ध्रुव के रूप में हुई है, जो रेडक्रॉस की कमांडर बताई जा रही है। मुख्य समारोह के दौरान छात्रा के अचानक बेहोश होने से आसपास मौजूद लोगों और आयोजन में तैनात पुलिस एवं प्रशासनिक कर्मचारियों में हलचल मच गई। मौके पर मौजूद पुलिस जवान तत्काल छात्रा की मदद के लिए आगे आए और उसे बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया।

मंच के सामने अचानक बिगड़ी तबीयत

जानकारी के अनुसार, बेमेतरा के बेसिक स्कूल मैदान में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं, पुलिस जवान, प्रशासनिक अधिकारी और आम नागरिक मौजूद थे। समारोह के दौरान मंच के सामने रेडक्रॉस की टीम भी मौजूद थी। इसी दौरान रेडक्रॉस कमांडर चांदनी ध्रुव की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ीं। छात्रा के जमीन पर गिरते ही आसपास मौजूद लोगों में चिंता बढ़ गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल स्थिति संभाली और छात्रा को भीड़ से बाहर निकालकर प्राथमिक मदद उपलब्ध कराने की कोशिश की।

पुलिस जवानों ने तत्काल पहुंचाया जिला अस्पताल

छात्रा की हालत को देखते हुए पुलिस के जवानों ने बिना देरी किए उसे बेमेतरा जिला अस्पताल पहुंचाया। छात्रा को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया। छात्रा के बेहोश होने की वजह तत्काल स्पष्ट नहीं हो सकी है। प्रारंभिक तौर पर समारोह के दौरान तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई है। डॉक्टरों की जांच के बाद ही छात्रा की स्थिति और उसके बेहोश होने के वास्तविक कारण की जानकारी स्पष्ट हो सकेगी।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में मची हलचल

स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के दौरान हुई इस घटना से कुछ समय के लिए कार्यक्रम स्थल पर हलचल की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस जवानों ने तत्परता दिखाते हुए छात्रा को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। समारोह में मौजूद अन्य छात्र-छात्राओं और लोगों के बीच भी घटना को लेकर चिंता देखी गई। छात्रा के अस्पताल पहुंचने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उसके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

रेडक्रॉस की कमांडर हैं चांदनी ध्रुव

बताया जा रहा है कि चांदनी ध्रुव रेडक्रॉस की कमांडर हैं और स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपनी टीम के साथ ड्यूटी/कार्यक्रम में शामिल हुई थीं। मुख्य मंच के सामने कार्यक्रम के दौरान ही उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। फिलहाल छात्रा को जिला अस्पताल में चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। उसकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर अस्पताल की ओर से विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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Updated on:

15 Aug 2026 02:57 pm

Published on:

15 Aug 2026 02:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / बेमेतरा में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान छात्रा हुई बेहोश, पुलिस जवानों ने पहुंचाया अस्पताल

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