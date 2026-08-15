बेमेतरा में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान छात्रा हुई बेहोश, पुलिस जवानों ने पहुंचाया अस्पताल

Student faints in School ground: बेमेतरा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बेमेतरा के बेसिक स्कूल मैदान में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी की स्थिति बन गई, जब मंच के सामने मौजूद रेडक्रॉस की एक छात्रा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। छात्रा की पहचान चांदनी ध्रुव के रूप में हुई है, जो रेडक्रॉस की कमांडर बताई जा रही है। मुख्य समारोह के दौरान छात्रा के अचानक बेहोश होने से आसपास मौजूद लोगों और आयोजन में तैनात पुलिस एवं प्रशासनिक कर्मचारियों में हलचल मच गई। मौके पर मौजूद पुलिस जवान तत्काल छात्रा की मदद के लिए आगे आए और उसे बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया।