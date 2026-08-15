Bemetara: कोटवारी भूमि पर ढाबे को लेकर विवाद, सरपंच-उपसरपंच समेत 3 पर FIR, ग्रामीणों ने लगाया अवैध कब्जे का आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि कोटवारी सेवा भूमि पर बिना आवश्यक प्रशासनिक अनुमति के ढाबे का संचालन किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने ढाबे में लंबे समय से अवैध शराब और गांजा बिक्री जैसी गतिविधियां संचालित होने का आरोप भी लगाया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि ढाबे पर रुकने वाली बाहरी बसों के यात्रियों के खुले में शौच करने से आसपास के खेतों में काम करने वाले लोगों, विशेषकर महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ ग्रामीणों ने धमकी मिलने की शिकायत भी की है।