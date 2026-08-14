बड़ी सौगात: नेशनल लॉजिस्टिक नेटवर्क से जुड़ेगा बेमेतरा, 6-लेन एक्सप्रेस-वे से 24 गांव और 4 तहसीलों को सीधा फायदा

Bemetara 6 Lane Expressway: केंद्र सरकार ने मध्य भारत के परिवहन ढांचे को नया आयाम देते हुए जबलपुर-भोपाल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और जबलपुर-मंडला-छत्तीसगढ़ सीमा-कवर्धा- बेमेतरा-सिमगा-रायपुर मार्ग को 6-लेन एक्सप्रेसवे में अपग्रेड करने की ऐतिहासिक मंजूरी दी है। लगभग 15,000 करोड़ रुपए की इस महापरियोजना में छत्तीसगढ़ सीमा से रायपुर तक के 85 किलोमीटर लंबे मार्ग को 2,500 करोड़ रुपए की लागत से 6-लेन एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा। इसका सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बेमेतरा जिला बनेगा। यह परियोजना बेमेतरा को सीधे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से जोड़ेगी, जिससे जिले में व्यापार, कृषि विपणन और रोजगार के अभूतपूर्व अवसर पैदा होंगे तथा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा।