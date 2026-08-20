Bemetara News: मिड-डे मील में डाल दी नैफ्थलीन की गोली! खाते ही 28 बच्चे बीमार, रसोइया की सामने आई लापरवाही

Chhaattisgarh Mid-Day Meal: बेमेतरा के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम कन्या शाला में मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब खाने में नैफ्थलीन जैसी तेज और असामान्य गंध आने लगी। इस भोजन को खाने से छठवीं कक्षा की करीब 28 छात्राओं ने स्वास्थ्य में असहजता की शिकायत की। मामला सामने आते ही स्कूल प्रशासन ने तुरंत ऐहतियाती कदम उठाते हुए सभी छात्राओं को जिला अस्पताल पहुंचाया और अन्य कक्षाओं में भोजन का वितरण रोक दिया। घटना में रसोइये की लापरवाही की प्रारंभिक जानकारी सामने आई है। मामले में विभागीय जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।