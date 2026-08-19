बेमेतरा में किराए का मकान लेकर करता था रेकी, 4 राज्यों में वारदातों को दिया अंजाम, ऐसे पकड़ाया बांग्लादेशी आरोपी

पुलिस के अनुसार आरोपी बर्तन बेचने के बहाने अलग-अलग शहरों और गांवों में घूमता था। इसी बहाने वह किराए का मकान लेकर दिन में आसपास के क्षेत्रों की रेकी करता और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस को आशंका है कि उसके साथ अन्य अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक भी जुड़े हो सकते हैं। मामले की कडिय़ां जोडऩे के लिए पुलिस ने देश के 14 प्रमुख जिलों की पुलिस से संपर्क किया है।