बेमेतरा में बंदरों को भगाने के लिए चली बंदूक, 22 बंदरों की मौत का आरोप, ग्रामीणों ने की शिकायत

घटना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है। उनका कहना है कि रखवार को फसल और खेतों की सुरक्षा के लिए रखा गया था, न कि वन्यजीवों को मारने के लिए। ग्रामीणों ने वन विभाग से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों की ओर से रेंजर को की गई शिकायत में बंदरों की मौत की जानकारी देते हुए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होने पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बंदरों की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।