Illegal Encroachment: तीन नोटिस के बाद भी नहीं हटा कब्जा, बेमेतरा में नगर पालिका ने चलाया बुलडोजर

Illegal Encroachment: बेमेतरा शहर के पिकरी वार्ड में लंबे समय से रास्ते पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ आखिरकार नगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई की। उपमुख्यमंत्री अरुण साव के शहर प्रवास के दौरान नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर आधा दर्जन से अधिक अवैध कब्जे हटाए। कार्रवाई के दौरान रास्ते में बनाए गए झोपड़ी, बाउंड्रीवॉल और चबूतरों को हटाकर मार्ग को आवागमन के लिए खाली कराया गया। इस कार्रवाई के बाद वार्ड के लोगों ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि रास्ते पर अतिक्रमण के कारण लंबे समय से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पानी के टैंकर, कचरा उठाने वाली गाड़ियां और अन्य जरूरी वाहनों के साथ आपातकालीन सेवाओं के वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही थी।