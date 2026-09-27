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Bemetara News: बाढ़ के बीच खेत में बने घर में फंसा चेतन, देर रात रेस्क्यू करने उतरे तहसीलदार

Bemetara Flood News: बेमेतरा के बगलेडी में बाढ़ के बीच खेत में बने घर में चेतन फंस गया। सूचना पर तहसीलदार और CEO NDRF टीम के साथ देर रात मोटर बोट से पहुंचे और टॉर्च की रोशनी में रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला।
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बेमेतरा

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Love Sonkar

Sep 27, 2026

Bemetara Flood

टॉर्च की रोशनी में चला रेस्क्यू (Photo Patrika)

Bemetara Flood: बेमेतरा जिले में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसी बीच साजा क्षेत्र के बगलेडी में खेत के बीच बने घर में एक युवक के फंसे होने की सूचना मिली। पानी बढ़ने के कारण युवक बाहर नहीं निकल पा रहा था। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम सक्रिय हुई और देर रात मोटर बोट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। साजा तहसीलदार विनोद बंजारे और जनपद पंचायत CEO सोमनाथ एनडीआरएफ टीम के साथ मोटर बोट में सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू टीम को टॉर्च की रोशनी का सहारा लेना पड़ा। टीम ने पानी के बीच रास्ता बनाते हुए खेत में बने उस घर तक पहुंचने की कोशिश की, जहां चेतन फंसा हुआ था।

बाढ़ के बीच मोटर बोट से पहुंचे अधिकारी

जानकारी के मुताबिक, बगलेडी में बाढ़ का पानी बढ़ने से खेतों और आसपास के इलाकों में पानी भर गया था। खेत में बने घर में चेतन के फंसे होने की जानकारी प्रशासन को मिली। स्थिति को देखते हुए देर रात रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा गया। साजा तहसीलदार विनोद बंजारे और जनपद पंचायत CEO सोमनाथ एनडीआरएफ टीम के साथ मोटर बोट में सवार होकर मौके की ओर रवाना हुए। अंधेरा होने के बावजूद टीम ने रेस्क्यू अभियान जारी रखा।

टॉर्च की रोशनी में घर तक पहुंची टीम

बाढ़ प्रभावित इलाके में रात के समय रेस्क्यू करना चुनौतीपूर्ण था। चारों तरफ पानी और अंधेरा होने के कारण टीम को टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे बढ़ना पड़ा। मोटर बोट से टीम खेत में बने घर के पास पहुंची और वहां फंसे चेतन तक पहुंचकर उसे बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की। रेस्क्यू टीम ने सावधानीपूर्वक चेतन को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद उसे मोटर बोट के जरिए सुरक्षित स्थान तक लाया गया।

प्रशासन और NDRF की टीम ने संभाला मोर्चा

चेतन के बाढ़ के बीच फंसे होने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने तत्काल रेस्क्यू की कार्रवाई शुरू की। मौके पर पहुंचे अधिकारियों और एनडीआरएफ टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। रात के अंधेरे और बाढ़ के पानी के बीच चलाए गए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद अधिकारियों और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर चेतन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन अलर्ट

लगातार बारिश के चलते जिले के कई हिस्सों में जलभराव और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन की टीमें प्रभावित इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों से भी जलभराव वाले क्षेत्रों और तेज बहाव वाले पानी के पास नहीं जाने की अपील की जा रही है। बगलेडी में देर रात चलाए गए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तहसीलदार, जनपद पंचायत CEO और एनडीआरएफ टीम की मौजूदगी में चेतन को सुरक्षित निकाल लिया गया।

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Updated on:

27 Sept 2026 09:24 am

Published on:

27 Sept 2026 09:19 am

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