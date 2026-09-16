सिलेंडर को बम की तरह इस्तेमाल करने वाले शख्स की दर्दनाक मौत, 24 घंटे बाद नदी में मिली लाश, बेमेतरा पुलिस जांच में जुटी

Bemetara Crime News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक सनकी युवक ने सिलेंडर को बम की तरह इस्तेमाल घर को उड़ाने की कोशिश की। इस कोशिश में वह आग से बुरी तरह से झुलस गया। वहीं इस घटना के 24 घंटे बाद उसकी लाश नदी में मिली है। दरअसल नवागढ़ थाना क्षेत्र के अंधियारखोर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हुई सनसनीखेज वारदात में नया मोड़ सामने आया है। घर में पेट्रोल और एलपीजी गैस सिलेंडर लेकर घुसकर परिवार को जिंदा जलाने और मकान को ब्लास्ट से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी रोहित वैष्णव का शव घटना के करीब 24 घंटे बाद हाफ नदी से बरामद हुआ है। शव बराडेरा घाट के पास मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।