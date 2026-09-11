Bemetara News: फिल्मी स्टाइल में चलती कार की छत पर स्टंट, पुलिस ने चार लोगों को सिखाया सबक, 10 लाख की कार जब्त

पुलिस के मुताबिक, 8 सितंबर की रात करीब 10 बजे मेन रोड पर कार क्रमांक CG 04 RA 4915 बेमेतरा से सिमगा की ओर जा रही थी। इसी दौरान कार चालक वाहन को तेज, उपेक्षापूर्वक और खतरनाक ढंग से चला रहा था। कार में सवार दो युवक दोनों दरवाजों से बाहर निकलकर छत पर चढ़ गए थे। इस खतरनाक स्टंट से सड़क पर चल रहे राहगीरों और अन्य वाहन चालकों की जान पर बन आई। हालांकि, इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।