Bemetara Pickup Accident: गिरौदपुरी दर्शन से पहले बड़ा हादसा! 25 श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, 5 की हालत गंभीर

Chhattisgarh Road Accident: छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हो रहे सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है। इसी कड़ी में बेमेतरा और बिलासपुर जिले से सड़क हादसों की दो बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। बेमेतरा में गिरौदपुरी धाम दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वाहन पलट गई। हादसे में 13 लोग घायल हुए हैं, जबकि 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, बिलासपुर जिले में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई।