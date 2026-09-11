सिर्फ 80 परिक्रमा और मिलेगा 1 करोड़ का पुण्य, बेमेतरा में शंकराचार्य ने बताया रहस्य, जानें क्यों खास है सलधा का शिव तीर्थ?

उन्होंने बताया कि भगवान शिव परम कृपालु हैं और राह भटके जीव को भी शरण देते हैं। गुणनिधि की कथा का उल्लेख करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि जाने-अनजाने में की गई शिव सेवा और दीपदान से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। शंकराचार्य ने भस्म को संसार का सार बताते हुए कहा कि शिव भक्ति में लीन व्यक्ति सूतक-पातक जैसे दोषों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने विभिन्न देवी-देवताओं की परिक्रमा के विधान के बारे में भी बताया। जैसे दुर्गा की एक और शिव की आधी परिक्रमा की जाती है। सलधा में सवा लाख शिवलिंगों की एक साथ स्थापना होने के कारण यहां की आधी परिक्रमा भी सवा लाख परिक्रमा के तुल्य हो जाती है। इस गणना के अनुसार 80 बार परिक्रमा करने पर सीधे एक करोड़ परिक्रमा का फल प्राप्त होता है।