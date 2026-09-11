रायपुर से यात्रियों को लेकर निकली बोलेरो महाराष्ट्र में खड़े ट्रक से टकराई, भीषण हादसे में 3 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत

Road Accident in Nagpur: रायपुर से यात्रियों को लेकर निकली बोलेरो महाराष्ट्र के भंडारा में खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में 3 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 3 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ( Chhattisgarh News ) नागपुर-रायपुर नेशनल हाईवे में हुए भीषण हादसा का मंजर देख लोगों दहल उठे। पुलिस शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है।