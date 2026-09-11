अगले दो दिन संभलकर! छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश के आसार, कई जिलों में चेतावनी

Chhattisgarh weather: छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। गुरुवार को रायपुर में दोपहर करीब 3 बजे के बाद तेज हवा के साथ अचानक बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इस दौरान कई स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। लोगों को मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है।