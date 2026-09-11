बसों की लाइव लोकेशन गायब! 2000 यात्री बसों पर परिवहन विभाग की नजर, परमिट हो सकता है रद्द

परिवहन विभाग को कुछ बसों के टैक्स चोरी करने और निर्धारित मार्गों पर संचालन नहीं करने की शिकायतें मिली थीं। इसके बाद वाहनों के पंजीयन नंबर और परमिट के आधार पर उनकी निगरानी की गई। जांच के दौरान सामने आया कि कई बसें सड़कों पर चल रही थीं, लेकिन उनकी GPS लोकेशन उपलब्ध नहीं हो रही थी। इसकी जानकारी संबंधित जिलों के RTO, ARTO और उड़नदस्तों को भेजी गई। इसके बाद फील्ड टीमों ने जांच अभियान चलाकर ऐसी बसों की पहचान की और नोटिस जारी किए।