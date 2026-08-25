Kanker Naxal News: जंगल में जमीन के नीचे छिपा था हथियारों का जखीरा, जवानों ने किया बरामद

Kanker Naxal News: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। छोटेबेठिया थाना क्षेत्र के मोरखंडी गांव के जंगल-पहाड़ी इलाके में सर्चिंग के दौरान जवानों ने जमीन के नीचे छिपाकर रखा नक्सलियों का डंप बरामद किया। संयुक्त टीम ने मौके से 4 भरमार बंदूक, 3 बैरल, वायरलेस सेट, GPS, सोलर प्लेट, चार्जर और अन्य नक्सली सामग्री जब्त की। BSF, जिला बल और BDS की टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। सुरक्षा बलों का सर्चिंग अभियान क्षेत्र में लगातार जारी है।