कांकेर में मुठभेड़! सुरक्षाबलों ने महिला नक्सली ACM रूपी को किया ढेर, बड़े कैडर को बड़ा झटका

मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि आसपास अन्य नक्सली भी मौजूद हो सकते हैं। जवान जंगल के भीतर गहन तलाशी अभियान चला रहे हैं। कांकेर के पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने मुठभेड़ और महिला नक्सली के मारे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन अभी जारी है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।