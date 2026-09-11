Spa Center Raid: स्पा सेंटर में चल रहा था देह व्यापार! आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवतियां, दो लोगों पर FIR

Spa Center Raid: स्पा सेंटर में चल रहा था देह व्यापार(photo-patrika)
Spa Center Raid: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित देवेंद्र नगर इलाके में संचालित इशवा लग्जरी स्पा सेंटर में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, छापे के दौरान सेंटर में कुछ युवक-युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिले। जांच के दौरान मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद होने की बात सामने आई है। पुलिस ने स्पा सेंटर की गतिविधियों की जांच के बाद संचालक और मैनेजर के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब स्पा सेंटर से जुड़े अन्य पहलुओं और वहां होने वाली गतिविधियों की भी जांच कर रही है।
पुलिस की जांच में सामने आया कि स्पा सेंटर के संचालक हरविंदर सिंह ग्रोवर, निवासी टिकरापारा और मैनेजर मुकेश कुमार वर्मा, निवासी भिलाई-3 पर दूसरे राज्यों से युवतियों को बुलाने और उनसे देह व्यापार कराने का आरोप है। पुलिस के अनुसार स्पा सेंटर में काम करने वाली युवतियों से पूछताछ के दौरान भी इस संबंध में जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने संचालक और मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की।
छापेमारी के दौरान पुलिस को स्पा सेंटर से आपत्तिजनक सामग्री मिलने की बात सामने आई है। पुलिस ने मौके पर मौजूद युवक-युवतियों से पूछताछ की और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, कार्रवाई के दौरान सामने आए तथ्यों, बयानों और बरामद सामग्री को जांच का हिस्सा बनाया गया है। पुलिस अब स्पा सेंटर में होने वाली गतिविधियों के साथ ही वहां काम करने वाले लोगों और संचालकों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है।
मामले में देवेंद्र नगर थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 की धारा 4, 5 और 7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने स्पा सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों और वहां की गतिविधियों से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से युवतियों को बुलाए जाने के आरोपों की भी जांच की जा रही है। पुलिस कार्रवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की आगे जांच कर रही है।
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