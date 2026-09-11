Spa Center Raid: स्पा सेंटर में चल रहा था देह व्यापार! आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवतियां, दो लोगों पर FIR

Spa Center Raid: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित देवेंद्र नगर इलाके में संचालित इशवा लग्जरी स्पा सेंटर में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, छापे के दौरान सेंटर में कुछ युवक-युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिले। जांच के दौरान मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद होने की बात सामने आई है। पुलिस ने स्पा सेंटर की गतिविधियों की जांच के बाद संचालक और मैनेजर के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब स्पा सेंटर से जुड़े अन्य पहलुओं और वहां होने वाली गतिविधियों की भी जांच कर रही है।