Bemetara News: खेत में हुआ धमाका, पांच दिन बाद एक ही घर से निकलीं दो अर्थियां, गांव में पसरा मातम

रविवार सुबह करीब 8.30 बजे राधेश्याम चंद्राकर और उनके बेटे छन्नू खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। इसी दौरान खेत के पास लगा विद्युत ट्रांसफार्मर तेज धमाके के साथ फट गया। ट्रांसफार्मर का गर्म तेल दूर तक छिटका और उसकी चपेट में दोनों बुरी तरह झुलस गए। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को बेमेतरा अस्पताल पहुंचाया। गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें रायपुर रेफर कर दिया। इसी हादसे में पास के खेत में मौजूद किसान ईश्वर पटेल भी खौलते तेल से गंभीर रूप से झुलस गए थे।