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बेमेतरा

बारिश से बचने पेड़ के नीचे खड़े थे दो दोस्त, आकाशीय बिजली गिरने से दोनों की मौत

Rain Lightning Accident: बेमेतरा के बेरला थाना क्षेत्र के सुहरोली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। बारिश के बाद दोनों पेड़ के नीचे खड़े थे। मृतकों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है।
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बेमेतरा

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Laxmi Vishwakarma

Sep 23, 2026

Lightning Strike Death

बेमेतरा में आकाशीय बिजली का कहर (Photo Source- Patrika File Photo)

Lightning Strike Death: बेमेतरा जिले में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बेरला थाना क्षेत्र के ग्राम सुहरोली में बिजली गिरने से दो व्यक्तियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद दोनों व्यक्ति एक पेड़ के नीचे खड़े थे। इसी दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरी और दोनों उसकी चपेट में आ गए।

Chhattisgarh Latest News: बारिश से बचने पेड़ के नीचे खड़े थे दोनों

जानकारी के अनुसार, ग्राम सुहरोली में बारिश के बाद दो व्यक्ति एक पेड़ के नीचे खड़े थे। इसी दौरान मौसम खराब हुआ और अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली की चपेट में आने से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

दोनों की मौके पर मौत की जानकारी

आकाशीय बिजली गिरने के बाद दोनों व्यक्तियों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की।

मृतकों की पहचान अब तक नहीं

हादसे में जान गंवाने वाले दोनों व्यक्तियों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार, दोनों बाहर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी पहचान और उनके परिजनों की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।

Bemetara Crime News: बारिश के दौरान पेड़ के नीचे खड़े होने से बचें

आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बारिश और गरज-चमक के दौरान अक्सर सामने आती हैं। ऐसे मौसम में खुले स्थान, पेड़ और बिजली के खंभों के आसपास खड़े होने से बचने की सलाह दी जाती है। प्रशासन की ओर से भी खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की जाती है। फिलहाल बेरला पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतकों की पहचान होने के बाद ही घटना से जुड़ी अन्य जानकारी स्पष्ट हो सकेगी।

बेमेतरा समेत छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में मानसून के दौरान गरज-चमक के साथ बारिश होती है। ऐसे मौसम में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। खासकर खुले मैदान, खेत या पेड़ के नीचे खड़े लोगों के लिए यह स्थिति ज्यादा जोखिम वाली हो सकती है।बिजली चमकने और गरजने के दौरान लोगों को खुले स्थानों से हटकर सुरक्षित और पक्के भवन के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। पेड़, बिजली के खंभे और ऊंची संरचनाओं के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए। खेत या खुले स्थान पर मौजूद लोगों को मौसम खराब होने पर जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की जरूरत होती है।

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Updated on:

23 Sept 2026 04:54 pm

Published on:

23 Sept 2026 04:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / बारिश से बचने पेड़ के नीचे खड़े थे दो दोस्त, आकाशीय बिजली गिरने से दोनों की मौत

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