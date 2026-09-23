बारिश से बचने पेड़ के नीचे खड़े थे दो दोस्त, आकाशीय बिजली गिरने से दोनों की मौत

बेमेतरा समेत छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में मानसून के दौरान गरज-चमक के साथ बारिश होती है। ऐसे मौसम में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। खासकर खुले मैदान, खेत या पेड़ के नीचे खड़े लोगों के लिए यह स्थिति ज्यादा जोखिम वाली हो सकती है।बिजली चमकने और गरजने के दौरान लोगों को खुले स्थानों से हटकर सुरक्षित और पक्के भवन के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। पेड़, बिजली के खंभे और ऊंची संरचनाओं के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए। खेत या खुले स्थान पर मौजूद लोगों को मौसम खराब होने पर जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की जरूरत होती है।