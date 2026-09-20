CG Monsoon: छत्तीसगढ़ में 22 सितंबर से बढ़ेगी मानसून की रफ्तार, कई इलाकों में भारी बारिश के संकेत, बिजली गिरने की भी चेतावनी

Chhattisgarh Monsoon: छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में बारिश का दौर फिर तेज होने के संकेत हैं। बंगाल की खाड़ी में एक नया मौसमी सिस्टम बनने की संभावना के चलते प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 22 सितंबर से मानसून की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। अगले दो दिनों तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बने रहने के आसार हैं।