CG Weather Update: आज इन 9 जिलों में बरस सकते हैं बादल, मौसम विभाग ने जारी किया Yellow Alert

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। 19 सितंबर से प्रदेश में बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 19 से 22 सितंबर के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है। कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बारिश के साथ तापमान में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।