CG Weather Today: गर्मी से राहत का काउंटडाउन शुरू! आज कई जगह हो सकती है बारिश, जानें इन जिलों का हाल

CG Weather Today: गर्मी से राहत का काउंटडाउन शुरू!(photo-canva create patrika)
CG Weather Today: छत्तीसगढ़ में मानसूनी गतिविधियां कमजोर पड़ने के बाद तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी है। गुरुवार को राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 1 डिग्री अधिक रहा। इसके चलते दिनभर लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। हालांकि, अब मौसम विभाग ने राहत के संकेत दिए हैं। प्रदेश में 19 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना जताई गई है। इस दौरान कई इलाकों में गरज-चमक और आकाशीय बिजली की गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं।
मौसम विभाग के अनुसार शनिवार यानी 19 सितंबर के आसपास प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। इससे आने वाले दिनों में लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिल सकती है। शुक्रवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं, एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। अगले दो दिनों तक प्रदेश में मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहने की संभावना है।
राजधानी रायपुर में 18 सितंबर को आकाश आंशिक रूप से मेघमय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार यहां अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पिछले दिनों मानसूनी गतिविधियां कमजोर रहने के कारण रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
प्रदेश में गुरुवार को सबसे अधिक अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में दर्ज किया गया। वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में रिकॉर्ड हुआ। पिछले 24 घंटों के दौरान पेंड्रा रोड, सल्हेवारा और चांपा में 2-2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में मौसमी वर्षा सामान्य से करीब 5 प्रतिशत कम रही।
मौसम विभाग के मुताबिक 19 सितंबर के आसपास उत्तरी अंडमान सागर में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके बाद यह सिस्टम धीरे-धीरे मजबूत होकर दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ सकता है। इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से संबंधित क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसका असर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है, जहां कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के सात जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव और उत्तर बस्तर कांकेर में आकाशीय बिजली, तेज हवा और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए इन जिलों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर आकाशीय बिजली और तेज हवा के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है।
मानसूनी गतिविधियां कमजोर होने से प्रदेश में बढ़ी गर्मी के बीच अब 19 सितंबर से मौसम में बदलाव की संभावना है। बारिश की गतिविधियां बढ़ने से तापमान में भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, दक्षिणी जिलों में गरज-चमक और तेज हवा के साथ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है।
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