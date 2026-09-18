CG Weather Today: गर्मी से राहत का काउंटडाउन शुरू! आज कई जगह हो सकती है बारिश, जानें इन जिलों का हाल

CG Weather Today: छत्तीसगढ़ में मानसूनी गतिविधियां कमजोर पड़ने के बाद तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी है। गुरुवार को राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 1 डिग्री अधिक रहा। इसके चलते दिनभर लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। हालांकि, अब मौसम विभाग ने राहत के संकेत दिए हैं। प्रदेश में 19 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना जताई गई है। इस दौरान कई इलाकों में गरज-चमक और आकाशीय बिजली की गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं।