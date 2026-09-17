गोबरा नवापारा में 17 जाति प्रमाण पत्र आवेदन लंबित, देरी पर स्टेनो से वसूला गया इतना रुपए जुर्माना

लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उद्देश्य आम नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराना है। इसके तहत कई सेवाओं के लिए समय-सीमा तय की गई है, ताकि लोगों को अपने जरूरी दस्तावेज और प्रमाण पत्र के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। यदि निर्धारित अवधि में आवेदन का निराकरण नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की जवाबदेही तय की जा सकती है। नियमों के तहत कुछ मामलों में जिम्मेदार व्यक्ति पर अर्थदंड का प्रावधान भी है।