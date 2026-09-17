विश्वकर्मा जयंती पर CM साय की बड़ी सौगात, ई-बाइक से ई-रिक्शा तक 3 बड़े ऐलान, जानिए क्या मिलेगा

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं, जो देश के विकास और निर्माण को नई दिशा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रमिकों के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि निर्माण और विकास के हर क्षेत्र में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों के हितों, सुविधाओं और आर्थिक सशक्तीकरण को लेकर लगातार काम कर रही है।