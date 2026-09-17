विश्वकर्मा जयंती पर CM साय की बड़ी सौगात, ई-बाइक से ई-रिक्शा तक 3 बड़े ऐलान, जानिए क्या मिलेगा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (फोटो सोर्स- @vishnudsai)
Vishwakarma Jayanti: विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर रायपुर के इनडोर स्टेडियम में श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती की प्रदेशवासियों को बधाई दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।
श्रमिक महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि श्रमिक प्रदेश और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार श्रमिकों के हितों और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में उन्होंने श्रमिकों के लिए तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश के शहरों में श्रमिक जन सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से श्रमिकों को अलग-अलग आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इससे श्रमिकों को विभिन्न सुविधाओं के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाने की जरूरत कम होगी।
मुख्यमंत्री ने दूसरी बड़ी घोषणा ई-बाइक खरीदने के लिए सहायता योजना शुरू करने को लेकर की। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को ई-बाइक खरीदने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों को आवागमन में सुविधा प्रदान करना है।
वहीं, तीसरी घोषणा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों से जुड़ी है। मुख्यमंत्री ने ई-रिक्शा खरीदने पर मिलने वाले अनुदान की राशि बढ़ाने का ऐलान किया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि अब ई-रिक्शा खरीदने के लिए श्रमिकों को 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इससे पहले ई-रिक्शा के लिए मिलने वाली अनुदान राशि 50 हजार रुपए थी। यानी सरकार ने इस सहायता राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है।
सरकार की ओर से इस कदम का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ उनके लिए रोजगार और आवागमन से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ावा देना है। ई-रिक्शा के लिए मिलने वाली सहायता से श्रमिकों को अपना काम शुरू करने या मौजूदा काम को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
श्रमिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक प्रदेश के विकास और निर्माण में अहम योगदान देते हैं। श्रमिकों के परिश्रम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास की गतिविधियां आगे बढ़ती हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि श्रमिकों के हित में योजनाओं और सुविधाओं को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया जाए।
उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों के आर्थिक सशक्तीकरण के साथ उनके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए भी ठोस कदम उठा रही है। इसी दिशा में श्रमिक जन सुविधा केंद्र, ई-बाइक सहायता योजना और ई-रिक्शा अनुदान में बढ़ोतरी जैसी घोषणाएं की गई हैं।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं, जो देश के विकास और निर्माण को नई दिशा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रमिकों के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि निर्माण और विकास के हर क्षेत्र में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों के हितों, सुविधाओं और आर्थिक सशक्तीकरण को लेकर लगातार काम कर रही है।
विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आयोजित इस श्रमिक महासम्मेलन में की गई घोषणाओं में विशेष रूप से ई-रिक्शा अनुदान को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक करना चर्चा में रहा। इसके साथ ही प्रदेश के शहरों में श्रमिक जन सुविधा केंद्र और ई-बाइक खरीदने के लिए सहायता योजना की घोषणा भी की गई।
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