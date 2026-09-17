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ATM Viral Video: रायपुर में SBI ATM रूम के अंदर सांड ने जमाया डेरा, ग्राहक हुए परेशान, देखें वायरल वीडियो

Raipur SBI ATM: रायपुर के जुट मिल इलाके में SBI ATM के अंदर सांड के घुसने का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्राहक परेशान हैं और ATM की सुरक्षा व्यवस्था के साथ आवारा मवेशियों की समस्या पर सवाल उठ रहे हैं।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Sep 17, 2026

ATM Viral Video

ATM के अंदर पहुंचा सांड (Photo Source- Patrika Create)

ATM Viral Video: शहर में आवारा मवेशियों की समस्या अब सड़कों और बाजारों से निकलकर सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंचती नजर आ रही है। जुट मिल इलाके में थाने के पास स्थित SBI के ATM कक्ष में सांड के घुसने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद ATM की सुरक्षा व्यवस्था और बैंक प्रबंधन की निगरानी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ATM के अंदर सांड दिखाई देने के कारण पैसे निकालने और अन्य बैंकिंग काम के लिए पहुंचने वाले ग्राहक अंदर जाने से बच रहे हैं। खासकर ऐसे समय में जब ATM में कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद न हो, वहां अचानक आवारा मवेशी के पहुंचने से ग्राहकों के लिए परेशानी और खतरा दोनों की स्थिति बन सकती है।

Chhattisgarh News: ATM के अंदर सांड का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक सांड ATM कक्ष के अंदर दिखाई दे रहा है। सांड ATM के अंदर आराम से खड़ा नजर आ रहा है, जबकि आसपास से गुजर रहे लोग इस पूरे घटनाक्रम को कैमरे में रिकॉर्ड करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि अगर ATM के अंदर कोई ग्राहक मौजूद होता और सांड अचानक आक्रामक हो जाता, तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। हालांकि, वायरल वीडियो कब का है और सांड कितनी देर तक ATM के अंदर मौजूद रहा, इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।

ग्राहक ATM के अंदर जाने से कतरा रहे

ATM में सांड के मौजूद होने के कारण ग्राहक वहां जाने से बचते नजर आए। ATM का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचने वाले लोगों के सामने सबसे बड़ी चिंता अपनी सुरक्षा को लेकर है। सांड जैसे बड़े और आवारा मवेशी के अचानक आक्रामक होने की स्थिति में ग्राहक के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ATM जैसी सार्वजनिक सुविधा में इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। बैंक प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ATM कक्ष में अनधिकृत तरीके से किसी जानवर की एंट्री न हो और ग्राहकों को सुरक्षित वातावरण मिले।

पहले ATM के बाहर तैनात रहते थे गार्ड

स्थानीय लोगों के मुताबिक, पहले कई ATM के बाहर सुरक्षा गार्ड तैनात रहते थे। इससे ATM का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को सुरक्षा का भरोसा रहता था। लेकिन अब कई जगहों पर ATM के बाहर सुरक्षा गार्ड नजर नहीं आते। लोगों का कहना है कि शाम के समय कई ATM परिसरों के आसपास आवारा मवेशियों का जमावड़ा भी देखने को मिलता है। ऐसे में अगर ATM का दरवाजा खुला हो या सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो तो मवेशी आसानी से अंदर पहुंच सकते हैं।

आवारा मवेशियों की समस्या बनी बड़ी चुनौती

शहर में आवारा मवेशियों की समस्या लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। सड़क, बाजार और सार्वजनिक स्थानों के बाद अब ATM जैसी सुविधाओं में भी इनके पहुंचने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। आवारा मवेशियों के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा तो रहता ही है, साथ ही पैदल चलने वाले लोगों और दोपहिया वाहन चालकों को भी परेशानी होती है। अब ATM कक्ष में सांड के पहुंचने का वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है।

बैंक प्रबंधन से सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग

वायरल वीडियो के बाद स्थानीय लोगों ने बैंक प्रबंधन से ATM की सुरक्षा व्यवस्था की जांच कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि ATM के प्रवेश द्वार और आसपास के क्षेत्र की नियमित निगरानी होनी चाहिए, ताकि आवारा मवेशी अंदर न पहुंच सकें। इसके साथ ही शहर में आवारा मवेशियों को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम और संबंधित विभागों से भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर यह मामला चर्चा में है। सांड ATM में कैसे पहुंचा और उसे वहां से किस तरह बाहर निकाला गया, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

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Updated on:

17 Sept 2026 02:55 pm

Published on:

17 Sept 2026 02:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ATM Viral Video: रायपुर में SBI ATM रूम के अंदर सांड ने जमाया डेरा, ग्राहक हुए परेशान, देखें वायरल वीडियो

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