ATM Viral Video: रायपुर में SBI ATM रूम के अंदर सांड ने जमाया डेरा, ग्राहक हुए परेशान, देखें वायरल वीडियो

ATM Viral Video: शहर में आवारा मवेशियों की समस्या अब सड़कों और बाजारों से निकलकर सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंचती नजर आ रही है। जुट मिल इलाके में थाने के पास स्थित SBI के ATM कक्ष में सांड के घुसने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद ATM की सुरक्षा व्यवस्था और बैंक प्रबंधन की निगरानी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ATM के अंदर सांड दिखाई देने के कारण पैसे निकालने और अन्य बैंकिंग काम के लिए पहुंचने वाले ग्राहक अंदर जाने से बच रहे हैं। खासकर ऐसे समय में जब ATM में कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद न हो, वहां अचानक आवारा मवेशी के पहुंचने से ग्राहकों के लिए परेशानी और खतरा दोनों की स्थिति बन सकती है।