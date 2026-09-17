दशलक्षण महापर्व का भव्य शुभारंभ, श्रद्धा एवं उल्लास से मनाया गया ‘उत्तम क्षमा’ धर्म

उन्होंने सवाल किया कि हम कब तक केवल अपनी मनमानी करेंगे? परिवार और समाज में प्रेम भाव तभी बना रह सकता है जब संतुलन हो। यदि आप अपनी चार बातें दूसरों से मनवाते हैं, तो आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि आप दूसरों की बातें भी सुनें और मानें। जो व्यक्ति केवल अपनी मनमानी पर अड़ा रहता है, वह एक दिन अपनों के बीच भी अकेला पड़ जाता है। उन्होंने आगे कहा कि आज हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम केवल दूसरों को सुधरते देखना चाहते हैं, स्वयं में बदलाव नहीं करना चाहते। जबकि जीवन का सच्चा नियम यही है कि "हम सुधरेंगे, तो जग सुधरेगा।" दुश्मनी समाप्त कर प्रेम बढ़ाने के छः व्यावहारिक सूत्र में महाराज ने आपसी कड़वाहट को खत्म करने और संबंधों में आत्मीयता घोलने के लिए छः सरल एवं प्रभावी बातें बताईं: पहला - दूसरों के पास जाना और उन्हें अपने पास बुलाना,दूसरा - दूसरों की बातें सुनना और अपनी बात उन्हें सुनाना,तीसरा - दूसरों के साथ खाना और उन्हें आदरपूर्वक खिलाना

उन्होंने कहा कि जब लोग आपस में मिलना-जुलना, संवाद करना और साथ बैठकर भोजन करना शुरू करते हैं, तो बड़े से बड़ा बैर भाव भी समाप्त हो जाता है। प्रवचन के समापन पर मुनि ने सभी श्रद्धालुओं को अपने भीतर के क्रोध को त्यागकर संयम, क्षमा और प्रेम के साथ जीवन जीने का संकल्प दिलाया।