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CG Weather Today: अगले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के कई जगह हो सकती है बारिश, जानें अपने जिले का हाल

Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में 19 सितंबर से बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना, अगले 24 घंटे में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात के आसार।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Sep 17, 2026

CG Weather Today

CG Weather Today: अगले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के कई जगह हो सकती है बारिश(photo-canva create patrika)

CG Weather Today: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा, जबकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 19 सितंबर से प्रदेश में बारिश के वितरण और तीव्रता में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान मेघगर्जन की गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। अगले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, एक-दो जगह गरज-चमक के साथ वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

Chhattisgarh Weather Forecast: अगले 24 घंटे में कई जगह हो सकती है बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। हालांकि अभी बारिश की गतिविधियां सीमित रहने की संभावना है। इसके बाद 19 सितंबर से प्रदेश में बारिश का दायरा और इसकी तीव्रता बढ़ सकती है।

गरज-चमक के साथ वज्रपात की चेतावनी

बारिश के साथ कुछ इलाकों में मेघगर्जन की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग ने एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ वज्रपात की संभावना जताई है। अगले दो दिनों के दौरान भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना बनी रह सकती है।

अब तक सामान्य से 5 फीसदी कम बारिश

पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसमी बारिश फिलहाल सामान्य श्रेणी में है, लेकिन अब तक कुल बारिश में करीब 5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

दुर्ग रहा सबसे गर्म, पेंड्रा रोड सबसे ठंडा

तापमान की बात करें तो पिछले दिन दुर्ग में प्रदेश का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में तापमान में अंतर देखने को मिला।

रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी रायपुर में 17 सितंबर को आकाश आंशिक रूप से मेघमय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार शहर में अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

19 सितंबर से बढ़ेगी बारिश की गतिविधि

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां सीमित रह सकती हैं, लेकिन 19 सितंबर से बारिश के वितरण और तीव्रता में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान गरज-चमक और वज्रपात की गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। ऐसे में बारिश के दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

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Updated on:

17 Sept 2026 08:46 am

Published on:

17 Sept 2026 08:45 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Today: अगले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के कई जगह हो सकती है बारिश, जानें अपने जिले का हाल

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