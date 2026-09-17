CG Weather Today: अगले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के कई जगह हो सकती है बारिश, जानें अपने जिले का हाल

CG Weather Today: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा, जबकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 19 सितंबर से प्रदेश में बारिश के वितरण और तीव्रता में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान मेघगर्जन की गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। अगले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, एक-दो जगह गरज-चमक के साथ वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।