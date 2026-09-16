छत्तीसगढ़ आबकारी अधिकारी से कांस्टेबल तक बदले, विभाग में 165 तबादलों की सूची जारी

विभाग की ओर से जारी तबादला सूची में 12 जिला आबकारी अधिकारियों को भी नई पदस्थापना दी गई है। जिला स्तर पर आबकारी विभाग की गतिविधियों और प्रशासनिक कामकाज में इन अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। ऐसे में एक साथ 12 जिला आबकारी अधिकारियों के तबादले को विभाग में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसके अलावा 31 सहायक जिला आबकारी अधिकारियों के कार्यस्थल में भी बदलाव किया गया है। अधिकारियों की नई पदस्थापना के साथ संबंधित जिलों और कार्यालयों में जिम्मेदारियों का भी फेरबदल होगा।