छत्तीसगढ़ मंत्रालय में फिर हुआ प्रशासनिक फेरबदल, 3 उप सचिवों को मिली नई जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ में इन दिनों प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव का सिलसिला जारी है। अलग-अलग विभागों में अधिकारियों की नई पदस्थापना की जा रही है। इसी क्रम में राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों का तबादला किया है। नई पदस्थापना के बाद अधिकारियों को संबंधित विभागों में कार्यभार संभालना होगा। आदेश के अनुसार उन्हें निर्धारित जिम्मेदारी के तहत विभागीय कामकाज आगे बढ़ाना होगा।