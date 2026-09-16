एक जैसे उत्तरों से खुला भर्ती परीक्षा का मामला, GST के 42 इंस्पेक्टरों की नियुक्ति रद्द

जांच समिति को कई चयनित अभ्यर्थियों की कॉपियों में एक जैसे जवाब मिले। कुछ जवाब मॉडल आंसर से भी काफी मिलते-जुलते पाए गए। GST की धाराओं और नियमों से जुड़े सवालों में भी जवाबों की समानता सामने आई। गणित के कुछ सवालों में अभ्यर्थियों ने बिना रफ वर्क दिखाए सीधे उत्तर लिखे थे। वहीं, डॉ. खूबचंद बघेल की जीवनी पर पूछे गए निबंध में भी कुछ चयनित अभ्यर्थियों के जवाब एक जैसे पाए गए। जांच के दौरान परीक्षा केंद्र की उपस्थिति पंजी नहीं मिली। ऐसे में विभाग के पास यह बताने वाला मूल रिकॉर्ड नहीं था कि परीक्षा में कौन-कौन अभ्यर्थी शामिल हुए थे।