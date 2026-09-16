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Railway Crossing Closed: रायपुर में आज से बंद रहेगा ये रेलवे फाटक, 48 घंटे तक सड़क आवागमन प्रभावित

Railway Crossing Closed: आज से एक रेलवे फाटक 48 घंटे के लिए बंद रहेगा। मरम्मत कार्य के चलते सड़क आवागमन प्रभावित होगा, जानें पूरी जानकारी।
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रायपुर

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Love Sonkar

Sep 16, 2026

Railway Crossing Closed

दो दिन तक बंद रहेगा उरकुरा गेट फाटक (Photo Patrika)

Railway Crossing: उरकुरा-रायपुर रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित समपार क्रमांक 415 (किमी 824/39-41) पर रेलवे की ओर से मरम्मत कार्य किया जाएगा। अप लाइन में होने वाले इस आवश्यक कार्य के चलते रेलवे फाटक को सड़क यातायात के लिए अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 16 सितंबर को सुबह 8 बजे से समपार फाटक बंद किया जाएगा। यह फाटक 18 सितंबर को सुबह 8 बजे तक बंद रहने की संभावना है। इस दौरान फाटक से होकर होने वाला सड़क आवागमन पूरी तरह प्रभावित रहेगा।

अप लाइन में किया जाएगा मरम्मत कार्य

उरकुरा और रायपुर स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक से जुड़े हिस्से में मरम्मत कार्य प्रस्तावित है। यह कार्य अप लाइन में समपार क्रमांक 415 के पास किया जाएगा। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और रखरखाव को देखते हुए मरम्मत कार्य के दौरान फाटक से सड़क यातायात रोकना जरूरी होगा। रेलवे कर्मचारियों और मशीनरी की आवाजाही के साथ कार्य क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए फाटक बंद रखा जाएगा। कार्य पूरा होने के बाद ही सड़क यातायात को सामान्य रूप से शुरू किया जा सकेगा।

16 सितंबर सुबह 8 बजे से बंद होगा फाटक

समपार क्रमांक 415 को 16 सितंबर की सुबह 8 बजे से बंद किया जाना है। रेलवे के अनुसार यह फाटक 18 सितंबर सुबह 8 बजे तक बंद रहने की संभावना है। हालांकि मरम्मत कार्य की स्थिति के अनुसार फाटक खोलने का समय प्रभावित हो सकता है। इस दौरान वाहन चालकों को इस मार्ग से आवागमन करने से बचने की सलाह दी जाएगी। फाटक बंद रहने के कारण आसपास के क्षेत्र में सड़क यातायात का दबाव बढ़ सकता है।

यात्रियों और वाहन चालकों को परेशानी की आशंका

उरकुरा-रायपुर मार्ग से नियमित रूप से आवागमन करने वाले वाहन चालकों को फाटक बंद होने से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुबह और शाम के समय यातायात प्रभावित होने की संभावना है। रेलवे की ओर से मरम्मत कार्य पूरा होने तक लोगों से वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की अपील की जा सकती है। वाहन चालकों को रेलवे फाटक के आसपास अनावश्यक भीड़ न करने और कार्य क्षेत्र में सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

रेलवे सुरक्षा के लिए जरूरी है मरम्मत कार्य

रेलवे ट्रैक और उससे जुड़े ढांचे का समय-समय पर रखरखाव और मरम्मत किया जाता है। इसी क्रम में उरकुरा-रायपुर स्टेशनों के बीच अप लाइन में यह कार्य किया जा रहा है। मरम्मत के दौरान किसी तरह की दुर्घटना या व्यवधान न हो, इसके लिए समपार फाटक से सड़क यातायात रोकना जरूरी किया गया है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद रेलवे की ओर से स्थिति की समीक्षा की जाएगी और सुरक्षा मानकों के अनुरूप फाटक से सड़क आवागमन फिर से शुरू किया जाएगा। ऐसे में 16 से 18 सितंबर के बीच उरकुरा गेट फाटक से आवागमन करने वाले वाहन चालकों को पहले से वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है।

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Updated on:

16 Sept 2026 10:21 am

Published on:

16 Sept 2026 10:21 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Railway Crossing Closed: रायपुर में आज से बंद रहेगा ये रेलवे फाटक, 48 घंटे तक सड़क आवागमन प्रभावित

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