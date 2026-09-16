Railway Crossing Closed: रायपुर में आज से बंद रहेगा ये रेलवे फाटक, 48 घंटे तक सड़क आवागमन प्रभावित

रेलवे ट्रैक और उससे जुड़े ढांचे का समय-समय पर रखरखाव और मरम्मत किया जाता है। इसी क्रम में उरकुरा-रायपुर स्टेशनों के बीच अप लाइन में यह कार्य किया जा रहा है। मरम्मत के दौरान किसी तरह की दुर्घटना या व्यवधान न हो, इसके लिए समपार फाटक से सड़क यातायात रोकना जरूरी किया गया है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद रेलवे की ओर से स्थिति की समीक्षा की जाएगी और सुरक्षा मानकों के अनुरूप फाटक से सड़क आवागमन फिर से शुरू किया जाएगा। ऐसे में 16 से 18 सितंबर के बीच उरकुरा गेट फाटक से आवागमन करने वाले वाहन चालकों को पहले से वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है।