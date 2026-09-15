Indian Railway: रेलवे यात्री भगवान भरोसे, तबीयत बिगड़ी तो ना एंबुलेंस न मेडिकल टीम, कुंभकर्णी नींद में स्वास्थ्य विभाग

रेलवे ने औपचारिकता के लिए स्टेशन परिसर में मेडिकल स्टॉफ के लिए एक रूम तो आवंटित कर रखा है, लेकिन वह रूम बंद पड़ा रहता है, ताला लगा है, अंदर धूल जमी है। वहीं रेलवे का हर बार एक ही जवाब होता है कि हमने शासन को जगह दे दी है, स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस खड़ी करनी है। यात्रियों का भी कहना है कि अगर जल्द ही रायपुर स्टेशन पर इमरजेंसी मेडिकल रूम चालू कर 24 घंटे स्टाफ और एम्बुलेंस की तैनाती नहीं की गई, तो किसी दिन बड़ी जनहानि हो सकती है।