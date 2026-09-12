तीज पर मायके जाने वालों के लिए जरूरी खबर! 13-14 सितंबर को कई ट्रेनें कैंसिल, देखें पूरी लिस्ट

Chhattisgarh Train Cancelled: छत्तीसगढ़ में तीज त्योहार को लेकर महिलाओं और परिवारों में उत्साह है। बड़ी संख्या में महिलाएं तीज मनाने के लिए मायके जाने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में अगर आप भी 13 या 14 सितंबर को ट्रेन से सफर करने वाली हैं, तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में होने वाले यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के कारण इन दोनों दिनों में कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा।