CGPSC Recruitment 2026: 700 पदों पर भर्ती का इंतजार, विज्ञापन की एक गलती से सालभर से अटकी नौकरी

वित्त विभाग ने एक साल पहले ही इसके लिए हरी झंडी दे दी थी। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने भर्ती का प्रारूप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) को भेजा था, लेकिन जानकारों के मुताबिक विज्ञापन का वह प्रारूप अधूरा था। फरवरी में पीएससी ने विज्ञापन की खामियों को ठीक करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था। पिछले 6 महीनों से विभाग की ओर से कोई जवाब न मिलने के कारण प्रक्रिया पूरी तरह ठप पड़ी है। भर्ती में हो रही इस देरी के कारण पीएचडी, नेट और सेट जैसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थी बिना नौकरी के भटक रहे हैं और कई अभ्यर्थी ओवरएज हो रहे हैं।